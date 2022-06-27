Классный руководитель — о подвиге погибшего в ходе СВО Александра Попова: Это в его духе

Классный руководитель старшего лейтенанта Александра Попова, который пал в бою в ходе специальной военной "Операции Z" в Донбассе, рассказал, что такой самоотверженный шаг вполне в духе его воспитанника, который за годы учёбы отличился самыми лучшими качествами.

Классный руководитель о погибшем в ходе "Операции Z" старшем лейтенанте Александре Попове. Видео © Минобороны РФ

"Тот подвиг, который он совершил, я думаю, вполне в духе Александра, потому что он действительно <...> я читал описание [о подвиге Александра]. Да, вот он такие решения умел принимать, брать на себя ответственность, чтобы потом выводить людей к победе, достигать цели", — поделился Максим Ряписов.

По словам педагога, на примере таких ребят нужно показывать, какими должны быть люди и к чему следует стремиться. Учитель также поделился планами на начало учебного года. Он рассказал, что планирует вместе с пятиклассниками собрать всю информацию о военнослужащем и соорудить в школе памятный уголок.