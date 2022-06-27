Классный руководитель — о подвиге погибшего в ходе СВО Александра Попова: Это в его духе
Классный руководитель старшего лейтенанта Александра Попова, который пал в бою в ходе специальной военной "Операции Z" в Донбассе, рассказал, что такой самоотверженный шаг вполне в духе его воспитанника, который за годы учёбы отличился самыми лучшими качествами.
Классный руководитель о погибшем в ходе "Операции Z" старшем лейтенанте Александре Попове. Видео © Минобороны РФ
"Тот подвиг, который он совершил, я думаю, вполне в духе Александра, потому что он действительно <...> я читал описание [о подвиге Александра]. Да, вот он такие решения умел принимать, брать на себя ответственность, чтобы потом выводить людей к победе, достигать цели", — поделился Максим Ряписов.
По словам педагога, на примере таких ребят нужно показывать, какими должны быть люди и к чему следует стремиться. Учитель также поделился планами на начало учебного года. Он рассказал, что планирует вместе с пятиклассниками собрать всю информацию о военнослужащем и соорудить в школе памятный уголок.
Как уже писал Лайф, старший лейтенант Александр Попов пал в бою в ходе специальной военной "Операции Z" в Донбассе, пожертвовав собой. Будучи раненным, он до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами, благодаря чему удалось отбить атаки и не допустить прорыва оборонительных рубежей.
Минобороны России