СКР предъявил обвинение морпеху ВСУ за убийство мариупольца из-за произношения

Следователи установили, что 27 марта этого года морпех ВСУ Антон Чередник вместе с сослуживцами патрулировал мариупольский посёлок Мирное, где заметил двух человек. Бойцы задержали людей и, проверив документы, выяснили, что те не являются участниками боевых действий. После этого сержант потребовал от них лечь на землю и произнести фразу на украинском языке, при этом он стрелял в воздух из автомата.