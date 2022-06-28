СКР предъявил обвинение морпеху ВСУ за убийство мариупольца из-за произношения
Следственный комитет России предъявил обвинение старшему сержанту 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику, который убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения фразы на украинском языке. Об этом сообщили в СК РФ.
Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник признался следователям в совершении преступления. Видео © Следственный комитет РФ
Следователи установили, что 27 марта этого года морпех ВСУ Антон Чередник вместе с сослуживцами патрулировал мариупольский посёлок Мирное, где заметил двух человек. Бойцы задержали людей и, проверив документы, выяснили, что те не являются участниками боевых действий. После этого сержант потребовал от них лечь на землю и произнести фразу на украинском языке, при этом он стрелял в воздух из автомата.
"Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин. Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершённого преступления", — уточнили в СК.
Следователи предъявили обвинение Череднику по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны". Расследование дела продолжается.
Ранее СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ за жестокое обращение с жителями Донбасса. Ими оказались старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВСУ лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старший матрос Евгений Вахненко.
Кадр из видео / Следственный комитет РФ