Украинские военные обстреливают друг друга из-за низкого уровня подготовки

Министерство обороны РФ рассказало о случаях "дружественного огня", когда из-за низкого уровня подготовки мобилизованных украинцев и иностранных наёмников подразделения ВСУ обстреливают друг друга.

"Так, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения", — говорится в сообщении МО РФ.

Во втором случае есть жертвы — четверо военных погибли на месте, — трое получили ранения.

По данным российского ведомства, причина таких инцидентов в украинской армии — "слабая обученность" мобилизованных граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наёмников.