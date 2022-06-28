Украинские военные обстреливают друг друга из-за низкого уровня подготовки
МО РФ рассказало о случаях "дружественного огня", когда украинские военные обстреливали сослуживцев
Министерство обороны РФ рассказало о случаях "дружественного огня", когда из-за низкого уровня подготовки мобилизованных украинцев и иностранных наёмников подразделения ВСУ обстреливают друг друга.
"Так, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения", — говорится в сообщении МО РФ.
Во втором случае есть жертвы — четверо военных погибли на месте, — трое получили ранения.
По данным российского ведомства, причина таких инцидентов в украинской армии — "слабая обученность" мобилизованных граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наёмников.
А накануне стало известно, что российские военные ликвидировали две группы иностранных наёмников, причастных к истязанию раненных российских солдат под Киевом в марте 2022 года. Первая группа была "интернациональной" и состояла из граждан различных европейских государств, а вторая — включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый Грузинский легион.