Турчак пообещал, что школьники в Донбассе смогут изучать украинский язык

Школьники в Донбассе смогут по желанию выбирать для изучения украинский язык, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВСК по реализации акции партии "Книги — Донбассу". По его словам, Россия не станет уподобляться киевской власти и что-либо запрещать.

"Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем", — заявил Турчак.