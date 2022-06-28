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Опубликовано 28 июня 2022, 08:31

Турчак пообещал, что школьники в Донбассе смогут изучать украинский язык

Школьники в Донбассе смогут по желанию выбирать для изучения украинский язык, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВСК по реализации акции партии "Книги — Донбассу". По его словам, Россия не станет уподобляться киевской власти и что-либо запрещать.

"Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем", — заявил Турчак.

Турчак заявил, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России
Турчак заявил, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России

Ранее Турчак рассказал об отношении к СВО, вспомнив рассказы деда о Великой Отечественной войне. Он заявил, что украинскую армию "перепрограммировали" не за восемь, а минимум за 30 лет, начиная с распада СССР, и зверства ВСУ ничем не отличаются от того, что делали украинские солдаты с мирными жителями после Великой Отечественной войны.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Анатолий Симоненко
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