Бойцов ВСУ и наёмников засняли на видео с дрона во время обстрела своих же
МО РФ показало, как украинские военные открыли "дружественный огонь" по новобранцам
Министерство обороны РФ показало снятое с дрона видео миномётного обстрела новобранцев ВСУ со стороны своих же сослуживцев. Ранее о подобных фактах сообщал представитель российского ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Бойцы ВСУ обстреляли из миномётов своих сослуживцев. Видео © Минобороны РФ
"Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наёмников всё чаще становятся причиной "дружественного огня", — рассказал Конашенков.
По его словам, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе.
Ранее Минобороны РФ показало работу военного бронепоезда "Волга" на Украине. Основная его цель — ведение инженерной разведки и восстановление путей в зоне специальной военной операции в Незалежной.
Минобороны России