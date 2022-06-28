Бойцов ВСУ и наёмников засняли на видео с дрона во время обстрела своих же

Министерство обороны РФ показало снятое с дрона видео миномётного обстрела новобранцев ВСУ со стороны своих же сослуживцев. Ранее о подобных фактах сообщал представитель российского ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцы ВСУ обстреляли из миномётов своих сослуживцев. Видео © Минобороны РФ

"Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наёмников всё чаще становятся причиной "дружественного огня", — рассказал Конашенков.

По его словам, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе.