Минобороны показало видео попадания ракеты с Ка-52 в пункт с бойцами ВСУ

Министерство обороны РФ показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации Воздушно-космических сил России. В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили различную технику и опорные пункты подразделений ВСУ.

Попадание ракеты с Ка-52 в украинский опорный пункт. Видео © Министерство обороны РФ

На опубликованных кадрах видно, как ударный вертолёт с символом V взлетает в воздух, после чего приступает к выполнению боевых задач: авиационными ракетами он наносит удары по бронетехнике и опорным пунктам подразделений ВСУ. По словам командира экипажа Александра, миссия была выполнена на отлично. И это неудивительно, ведь "Аллигатор" способен атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания.

"Сегодня выполняли задачи по уничтожению тяжёлой и легкобронированной техники и опорных пунктов противника. Задача была выполнена на отлично: три прямых попадания. Мы ходим на высоте три–пять метров и на такой скорости, чтобы было невозможно определить, где мы находимся. Когда наша "птичка" видит цель, мы подскакиваем на высоту 50–70 метров, наносим удар и уходим. Враг даже не видит, откуда мы стреляли", — поделился Александр.