Заявления о планах украинских радикалов убить Зеленского назвали кукольным театром

Президент Украины Владимир Зеленский пошёл по тому же пути, что и его предшественник на этом посту Пётр Порошенко, артикулируя те же лозунги до прихода к власти, а позже "запел иначе". Об этом Лайфу заявил политолог Александр Дудчак, комментируя заявления об угрозах радикалов убить лидера Незалежной.

"Так называемые украинские радикалы — это совершенно изумительный коллективный персонаж, под видом которого можно двигать различные идеи. Например, то, что Зеленскому угрожают, давят под угрозой. Зеленский думал сделать так, но не сделал, потому что есть радикалы какие-то, или наоборот. Он делает вопреки их воле. Это такой очень удобный инструмент, который точно так же находится под управлением кураторов внешних. Это просто удобно — в случае чего на них списать какие-то действия. Это всё кукольный театр. Кукла Зеленский и те же радикалы — это всё персонажи этого театра", — пояснил Дудчак.