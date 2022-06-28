Улицу в Улан-Удэ назвали в честь погибшего на Украине Героя России Максима Концова

В столице Бурятии утвердили имя новой улицы в микрорайоне Таёжный, её назвали в честь погибшего на Украине Героя России Максима Концова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Название утверждено администрацией Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр. В настоящее время здесь строится новый жилой микрорайон, всего будет построено порядка 22 многоквартирных домов", — рассказал представитель мэрии.

В звании лейтенанта Росгвардии Максим Концов участвовал в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Лейтенант Концов погиб 24 марта, выполняя вместе с разведывательной группой манёвры по окружению противника. Получив ранения и обезвредив вражеского гранатомётчика, он продолжал командовать подчинёнными. Максиму Концову присвоено звание Героя России посмертно.