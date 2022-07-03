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Опубликовано 3 июля 2022, 09:51
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Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории ЛНР

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами, в том числе над Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевом, Белой Горой. Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий республики составила 182 квадратных километра, добавил Шойгу.

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Ранее сообщалось, что российские войска полностью замкнули кольцо вокруг Лисичанска, заблокировав там подразделения ВСУ. ВКС РФ также уничтожили три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР во время контрбатарейной борьбы вблизи указанных населённых пунктов.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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