Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории ЛНР

Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами, в том числе над Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевом, Белой Горой. Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий республики составила 182 квадратных километра, добавил Шойгу.

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Ранее сообщалось, что российские войска полностью замкнули кольцо вокруг Лисичанска, заблокировав там подразделения ВСУ. ВКС РФ также уничтожили три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР во время контрбатарейной борьбы вблизи указанных населённых пунктов.