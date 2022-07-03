Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории ЛНР
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами, в том числе над Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевом, Белой Горой. Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий республики составила 182 квадратных километра, добавил Шойгу.
Ранее сообщалось, что российские войска полностью замкнули кольцо вокруг Лисичанска, заблокировав там подразделения ВСУ. ВКС РФ также уничтожили три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР во время контрбатарейной борьбы вблизи указанных населённых пунктов.
ТАСС / Александр Река