Названы командиры, замкнувшие кольцо вокруг Лисичанска

Войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, полностью заблокировав там подразделения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населёнными пунктами Верхнекаменка, Золотарёвка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — уточнил он.

Конашенков добавил, что ВКС РФ также уничтожили три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР во время контрбатарейной борьбы вблизи указанных населённых пунктов.