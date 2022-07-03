Названы командиры, замкнувшие кольцо вокруг Лисичанска
Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, полностью заблокировав там подразделения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населёнными пунктами Верхнекаменка, Золотарёвка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — уточнил он.
Конашенков добавил, что ВКС РФ также уничтожили три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР во время контрбатарейной борьбы вблизи указанных населённых пунктов.
Напомним, 2 июля Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска. Он подчеркнул, что украинские бойцы загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи". При этом в Минобороны РФ не комментировали сообщения об окружении города. Позже Лайф писал, что на здании администрации Лисичанска водрузили Знамя Победы в знак того, что город полностью перешёл под контроль союзных сил.
Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images
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