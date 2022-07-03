Кадыров объявил об освобождении Лисичанска от киевского режима

Город Лисичанск в Луганской Народной Республике освобождён от украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, колонна автомобилей чеченских силовиков уже едет по улицам города, а их знамёна установлены на главной площади.

Чеченские силовики въехали в Лисичанск. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Лисичанск свободен! Свободен от многолетнего гнёта киевского режима, а вместе с тем и бандеровских прихвостней. С этого момента начинается новая глава в истории свободного Лисичанска и Луганской Народной Республики в целом", — написал Кадыров.

На кадрах, опубликованных главой Чечни, некоторые жители города встречают военных аплодисментами. На улицах Лисичанска видны следы недавних боевых действий. На дорогах лежат перевёрнутые автомобили, на фасадах домов видны повреждения от пуль.