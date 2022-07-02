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Опубликовано 2 июля 2022, 11:16

Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска

Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска войсками ВС РФ и ДНР

Военнослужащие ВС России и ЛНР полностью окружили Лисичанск, в ближайшее время может начаться полномасштабное наступление на город. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева.

Кадырову доложили о полном окружении Лисичанска. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружён союзными войсками. <...> Стоит предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, украинские бойцы в данный момент загнаны в угол, осталось лишь навести "финальные штрихи".

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Ранее сегодня стало известно, что российским войскам осталось шесть километров до взятия в кольцо Лисичанска. По данным РИА "Новости", бойцам ВСУ был отдан приказ покинуть этот город. При этом там остаётся более девяти тысяч мирных жителей.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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