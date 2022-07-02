Российские войска уничтожили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР
МО: ВКС России высокоточным оружием уничтожили четыре взвода РСЗО Украины
Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности четыре взвода реактивных систем залпового огня (РЗСО) ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уничтожение взводов РЗСО. Видео © Минобороны России
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода РЗСО в таких районах, как Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населённые пункты ДНР", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков отметил, что также высокоточным оружием ВКС России в 32 районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.
Ранее Лайф сообщал, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично проверил группировки войск России, задействованные в спецоперации на Украине. Особое внимание он уделил вопросам использования автоматизированных систем боевого управления, которые позволят нарастить ударные возможности межвидовых группировок войск.
Минобороны России