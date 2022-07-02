Российские войска уничтожили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР

Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности четыре взвода реактивных систем залпового огня (РЗСО) ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожение взводов РЗСО. Видео © Минобороны России

"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода РЗСО в таких районах, как Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населённые пункты ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков отметил, что также высокоточным оружием ВКС России в 32 районах была уничтожена живая сила и три склада с боеприпасами украинских вооружённых сил.