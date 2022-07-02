Российские средства ПВО в воздухе сбили самолёт МиГ-29 Украины в Николаевской области

Российские средства ПВО сбили в воздухе самолёт Миг-29 Украины в Николаевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Явкино Николаевской области", — сказал он.

По словам Конашенкова, российские системы ПВО также сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах таких населённых пунктов, как Воскресеновка, Глинское, Питомник, Жовтневое, Рубежное, Петровка Харьковской области, Работино, Новоданиловка Запорожской области, Петровское, Попасная, Кременная в ЛНР, Снежное, Высокое, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсомольское в ДНР.