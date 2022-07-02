Пограничник вымогал у украинца 10 тысяч долларов, обещая выпустить из страны
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании пограничника за взятку за выезд из страны
В Винницкой области задержали украинского пограничника, которого подозревают в вымогательстве взятки у мужчины призывного возраста за возможность покинуть территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Незалежной в телеграм-канале.
"При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилёва-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.
По данным следствия, пограничник требовал десять тысяч долларов за беспрепятственное пересечение госграницы у гражданина призывного возраста, которому запрещено покидать страну во время действия на Украине военного положения.
Ранее Лайф сообщал, что в Раду внесли законопроект о запрете на выезд мужчин во время военного положения. Мера касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также президент Незалежной Владимир Зеленский отклонил петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет выезжать из страны.
Telegram / Офис Генерального прокурора