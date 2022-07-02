Пограничник вымогал у украинца 10 тысяч долларов, обещая выпустить из страны

В Винницкой области задержали украинского пограничника, которого подозревают в вымогательстве взятки у мужчины призывного возраста за возможность покинуть территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Незалежной в телеграм-канале.

"При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилёва-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.