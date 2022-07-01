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Опубликовано 1 июля 2022, 09:43
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Минобороны РФ: Киев нашёл "крайних" в провалах ВСУ в Донбассе

Киевский режим нашёл "крайних" за провалы войск ВСУ в Донбассе. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в Горском котле, возбуждены уголовные дела", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в настоящее время данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания в Краматорске.

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А ранее в Минобороны РФ сообщили о дезертирстве в рядах ВСУ. По данным военного ведомства, военнослужащие бежали из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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