Минобороны РФ: Киев нашёл "крайних" в провалах ВСУ в Донбассе

Киевский режим нашёл "крайних" за провалы войск ВСУ в Донбассе. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в Горском котле, возбуждены уголовные дела", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в настоящее время данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания в Краматорске.