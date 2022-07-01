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Опубликовано 1 июля 2022, 08:31

В Совфеде назвали оторванными от реальности прогнозы Киссинджера по ситуации на Украине

Сенатор Климов: Сценарии Киссинджера о завершении конфликта на Украине оторваны от реальности

Три сценария прекращения конфликта на Украине, озвученные бывшим госсекретарём и советником президента США по нацбезопасности Генри Киссинджером, оторваны от реальности и являются просто фантазиями и упражнениями для ума. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Если так сугубо академический разговор где-то идёт, я ещё готов допустить: людям нечего делать, они фантазируют. Но когда об этом говорит крупный чиновник, который должен быть ответственным человеком... Говорит он это не просто так, как о вариантах, а пытается рассказать, что для них более желательно. Американцы перечислили то, как видят завершение спецоперации", — сказал сенатор.

Климов подчеркнул, что в озвученных сценариях никак не присутствует воля жителей конкретных регионов. Он отметил, что позиция РФ предельно проста: специальная военная операция была начата для обеспечения безопасности Донбасса и России, для чего необходимо провести демилитаризацию и денацификацию соответствующих территорий, что сейчас и происходит.

Путин уличил Запад в циничном использовании Украины как расходного материала
Путин уличил Запад в циничном использовании Украины как расходного материала

Сенатор также добавил, что территории, которые Запад "описывает в разных терминах", являются родной землёй для миллионов людей, которые самостоятельно должны определить своё будущее. И это полностью соответствует международному праву как право народа на самоопределение.

"Право жителей конкретных территорий на свою жизнь американцами вообще не принимается во внимание ни здесь, ни в бывшей Югославии, ни в ситуации с Ираком, ни в ситуации с тем же Афганистаном. Они вообще об этом не думают. Они даже этого во внимание не принимают. Потому что они варвары, одержимые мыслью, что они самые главные на земле", — заключил Климов.

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Власти США вознамерились передать Украине изъятые российские активы

Ранее Лайф рассказывал, что в США предрекли Украине потерю новых территорий. По словам эксперта, даже с поставками западного оружия Киеву вряд ли хватит боевой мощи, чтобы занять регионы, которые теперь находятся под контролем России.

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ТАСС / Гердо Владимир

Юлия Архипова
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