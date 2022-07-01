Минобороны показало работу расчётов РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган" по позициям украинских военных
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором продемонстрировано, как российские РСЗО "Ураган" работают по противнику в ходе "Операции Z".
Боевое применение РСЗО "Ураган" по позициям украинских военных. Видео © Минобороны РФ
"Точными залпами РСЗО уничтожены укреплённые позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчёт РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины", — сообщили в Минобороны РФ.
Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". Калибром диаметра 220 мм комплекс способен уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км как на открытой местности, так и в укрытиях. После работы расчётов системы у противника нет шансов сохранить технику и личный состав, отметили в российском ведомстве.
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укреплённых опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе "Операции Z".
Минобороны РФ