Минобороны показало работу расчётов РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором продемонстрировано, как российские РСЗО "Ураган" работают по противнику в ходе "Операции Z".

Боевое применение РСЗО "Ураган" по позициям украинских военных. Видео © Минобороны РФ

"Точными залпами РСЗО уничтожены укреплённые позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчёт РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины", — сообщили в Минобороны РФ.

Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". Калибром диаметра 220 мм комплекс способен уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км как на открытой местности, так и в укрытиях. После работы расчётов системы у противника нет шансов сохранить технику и личный состав, отметили в российском ведомстве.