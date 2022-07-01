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Опубликовано 1 июля 2022, 09:29

МО РФ: Украинская армия в районе Лисичанска за сутки потеряла около 200 человек

Украинская армия несёт большие потери в районе Лисичанска, растёт число дезертиров. По данным Минобороны РФ, только в населённом пункте Верхнекаменка потери ВСУ составили более 120 человек, в Верхнекаменском — 70.

"Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений", — добавили в ведомстве.

Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады в районе Новой Полтавки в ДНР осталось в строю не более 20% личного состава.

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А накануне стало известно, что 13 военнослужащих ВСУ, в числе которых и офицеры, самовольно оставили позиции из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады.

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ТАСС / ZUMA

Александра Вишнякова
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