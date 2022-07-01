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Опубликовано 1 июля 2022, 07:00

Фракция ЛДПР предложила добавить в автомобильные номера буквы V и Z

Представители фракции ЛДПР в Государственной думе предложили добавить в список символов, допустимых к использованию в регистрационных знаках автомобилей, буквы Z и V. Такое письмо они направили на имя главы ГИБДД Юрия Черникова, сообщает в пятницу РИА "Новости".

"Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К двенадцати уже используемым предлагаем добавить также символы Z и V", — указывается в тексте письма.

По мнению авторов, такая мера станет хорошей акцией в поддержку ВС РФ, а также позволит увеличить объём региональных серий номеров. В обращении представители фракции привели пример госзнака для машины с московской регистрацией: V076VZ777. И в этом, считают они, никакого нарушения не будет, ведь в автомобильных номерах РФ и так используются лишь те буквы, которые присутствуют в кириллице и латинице.

"Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — добавили авторы предложения.

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Евгения Колесникова
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