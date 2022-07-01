СЦКК ЛНР: Украинские силовики обстреляли Ровеньки американскими HIMARS
Украинские военные обстреляли Ровеньки в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 6:30 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (две ракеты)", — говорится в сообщении.
Напомним, что американская РСЗО HIMARS уже использовалась украинскими военными для недавнего удара по городу Перевальску в ЛНР. В тот раз управляемая ракета была оснащена кассетной боевой частью. Причём в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.