СЦКК ЛНР: Украинские силовики обстреляли Ровеньки американскими HIMARS

Украинские военные обстреляли Ровеньки в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.