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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 12:22
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Выпущенная из американской HIMARS по Донбассу ракета несла кассетную боевую часть

Управляемая ракета, которой ВСУ нанесли удар по городу Перевальску Луганской Народной Республики из американской РСЗО HIMARS, была оснащена кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

  • Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
    Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
  • Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
    Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
  • Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
    Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
  • Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР
    Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР

Обломки ракеты, выпущенной ВСУ из американской РСЗО HIMARS. Фото © t.me / СЦКК ДНР

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"На месте обстрела Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, применённой с РСЗО M142 HIMARS", — говорится в телеграм-канале представительства.

Уточняется, что удар был нанесён с направления населённого пункта Артёмовск. В результате атаки никто не пострадал, повреждений также зафиксировано не было.

ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS
ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS

Ранее Лайф писал, что бойцы ЛНР засекли американскую HIMARS после обстрела Донбасса. Офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что передвижение комплекса находится под контролем и это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен.

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t.me / СЦКК ДНР

Александра Васильева
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