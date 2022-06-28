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Опубликовано 28 июня 2022, 11:49
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Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале

Фёдор Добронравов обсудил сериал "Сваты" с участниками "Операции Z" в самарском госпитале

Советский и российский актёр театра и кино Фёдор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре, где проходят лечение участники специальной военной "Операции Z". Кадры из больницы опубликовало Минобороны РФ.

Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале. Видео © Минобороны РФ

В ходе общения с военнослужащими артист пожелал всем раненным в бою скорейшего выздоровления, выразил им слова поддержки и поделился воспоминаниями о своей службе в Воздушно-десантных войсках ВС СССР. Кроме того, актёр рассказал о "Сватах" и назвал любимые зарубежные сериалы. Он также поделился с бойцами особенностями своей профессии и ответил на их вопросы.

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А ранее народный артист России Сергей Безруков навестил участников спецоперации, проходящих реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, и устроил для них концерт. Актёр театра и кино пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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Минобороны РФ

Николь Вербер
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