Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале
Фёдор Добронравов обсудил сериал "Сваты" с участниками "Операции Z" в самарском госпитале
Советский и российский актёр театра и кино Фёдор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре, где проходят лечение участники специальной военной "Операции Z". Кадры из больницы опубликовало Минобороны РФ.
Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале. Видео © Минобороны РФ
В ходе общения с военнослужащими артист пожелал всем раненным в бою скорейшего выздоровления, выразил им слова поддержки и поделился воспоминаниями о своей службе в Воздушно-десантных войсках ВС СССР. Кроме того, актёр рассказал о "Сватах" и назвал любимые зарубежные сериалы. Он также поделился с бойцами особенностями своей профессии и ответил на их вопросы.
А ранее народный артист России Сергей Безруков навестил участников спецоперации, проходящих реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, и устроил для них концерт. Актёр театра и кино пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
Минобороны РФ