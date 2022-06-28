Фёдор Добронравов навестил участников "Операции Z" в самарском госпитале

В ходе общения с военнослужащими артист пожелал всем раненным в бою скорейшего выздоровления, выразил им слова поддержки и поделился воспоминаниями о своей службе в Воздушно-десантных войсках ВС СССР. Кроме того, актёр рассказал о "Сватах" и назвал любимые зарубежные сериалы. Он также поделился с бойцами особенностями своей профессии и ответил на их вопросы.