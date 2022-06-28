Шольц связал отмену санкций с достижением "справедливых договорённостей" Москвы и Киева

Антироссийские санкции не отменят до момента достижения "справедливых договорённостей" между Москвой и Киевом. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "Группы семи" (G7) во вторник.

"Без справедливых договорённостей с Украиной все санкции будут сохраняться", — сказал он.