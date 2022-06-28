Шольц связал отмену санкций с достижением "справедливых договорённостей" Москвы и Киева
Антироссийские санкции не отменят до момента достижения "справедливых договорённостей" между Москвой и Киевом. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "Группы семи" (G7) во вторник.
"Без справедливых договорённостей с Украиной все санкции будут сохраняться", — сказал он.
Шольц добавил, что он пока "не может предсказать" окончания военных действий на Украине, но на переговорах всех уровней партнёры по G7 добиваются, чтобы "всё закончилось".
Ранее стало известно, что лидеры G7 также договорились продолжить военную поддержку Украины и заявили о готовности расширить сотрудничество с Киевом по вопросу обмена данными, информационной и морской безопасности. Кроме того, страны "семёрки" договорились вводить санкции против России "так долго, как это потребуется".