G7 призывает Китай "оказать давление" на Россию
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Группы семи" (G7), который проходил в баварском замке Эльмау.
"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины", — говорится в документе.
Ранее стало известно, что лидеры G7 также договорились продолжить военную поддержку Украины и заявили о готовности расширить сотрудничество с Киевом по вопросу обмена данными, информационной и морской безопасности.
Напомним, что саммит "Большой семёрки" проходил 26–28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхена. По приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца туда прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида.