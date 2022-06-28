G7 призывает Китай "оказать давление" на Россию

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Группы семи" (G7), который проходил в баварском замке Эльмау.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины", — говорится в документе.

Ранее стало известно, что лидеры G7 также договорились продолжить военную поддержку Украины и заявили о готовности расширить сотрудничество с Киевом по вопросу обмена данными, информационной и морской безопасности.

