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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 11:20

G7 призывает Китай "оказать давление" на Россию

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Группы семи" (G7), который проходил в баварском замке Эльмау.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины", — говорится в документе.

Ранее стало известно, что лидеры G7 также договорились продолжить военную поддержку Украины и заявили о готовности расширить сотрудничество с Киевом по вопросу обмена данными, информационной и морской безопасности.

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Напомним, что саммит "Большой семёрки" проходил 26–28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхена. По приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца туда прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида.

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Алексей Берковиц
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