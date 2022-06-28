"Формула-1" и команда "Мерседес" осудили расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Руководство "Формулы-1" и представители команды "Мерседес" осудили расистские высказывания трёхкратного чемпиона мира бразильца Нельсона Пике в адрес британца Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает Uol.

В преддверии Гран-при Великобритании Пике осудил Хэмилтона за столкновение с голландским гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном на том же этапе год назад. В своём комментарии 69-летний бразилец использовал грубое слово neginho (в переводе с португальского — негр), употребление которого допускается только по отношению к близким друзьям.

"Расистские и дискриминационные высказывания неприемлемы в любой форме и не должны использоваться. Хэмилтон является символом нашего спорта и заслуживает большого уважения. Он всегда борется за равные возможности для всех", — говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

В том же ключе высказались и в "Мерседесе". В команде обратили особое внимание на необходимость самым решительным образом бороться с любыми проявлениями расизма и дискриминации.