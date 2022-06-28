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Опубликовано 28 июня 2022, 11:59

В ЛНР заявили об освобождении 98% территории республики

Марочко: Лисичанск — последний форпост украинских военных в ЛНР

Лисичанск остаётся последним форпостом Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике. Об этом заявил во вторник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. По его словам, освобождено 98% территории народной республики.

"Последний форпост украинских нацистов остался на территории Луганской Народной Республики. Сейчас мы уже освободили 98% территории республики и лишь вот этот населённый пункт [Лисичанск] скопил в себе все те силы, которые находились в ЛНР", отметил Марочко.

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Напомним, что на днях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что освобождение территории ЛНР почти завершено. Он также отметил, что Вооружённые силы РФ и военнослужащие республики каждый день показывают "истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества".

А ранее во вторник в ЛНР заявили, что украинские войска группами покидают Лисичанск.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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