Союзные силы Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами РФ освободили несколько населённых пунктов Луганской и Донецкой областей. Прорыв позволил им начать наступление на Северск.

"Союзные силы освободили населённые пункты Спорное, Золотарёвка и Белая Гора и развивают наступление на Северск", — сообщил собеседник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.