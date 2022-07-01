Союзные силы ЛНР и России отбили несколько населённых пунктов в Донбассе
ТАСС: Силы ЛНР и РФ освободили несколько населённых пунктов в Донбассе
Союзные силы Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами РФ освободили несколько населённых пунктов Луганской и Донецкой областей. Прорыв позволил им начать наступление на Северск.
"Союзные силы освободили населённые пункты Спорное, Золотарёвка и Белая Гора и развивают наступление на Северск", — сообщил собеседник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.
Ранее Лайф писал, что Лисичанский НПЗ полностью перешёл под контроль союзных сил. Также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий, о чём сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
ТАСС / Алеев Егор