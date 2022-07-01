ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 23:19
3330

Союзные силы ЛНР и России отбили несколько населённых пунктов в Донбассе

ТАСС: Силы ЛНР и РФ освободили несколько населённых пунктов в Донбассе

Союзные силы Луганской Народной Республики совместно с Вооружёнными силами РФ освободили несколько населённых пунктов Луганской и Донецкой областей. Прорыв позволил им начать наступление на Северск.

"Союзные силы освободили населённые пункты Спорное, Золотарёвка и Белая Гора и развивают наступление на Северск", — сообщил собеседник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.

В ЛНР рассказали о "ювелирной" работе на заводе "Азот"
В ЛНР рассказали о "ювелирной" работе на заводе "Азот"

Ранее Лайф писал, что Лисичанский НПЗ полностью перешёл под контроль союзных сил. Также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий, о чём сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

BannerImage

ТАСС / Алеев Егор

Светлана Шумакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar