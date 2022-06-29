В ЛНР рассказали о "ювелирной" работе на заводе "Азот"
МВД ЛНР: Завод "Азот" уцелел благодаря ювелирной работе сил республики
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что "ювелирные" действия сил республики во время спецоперации позволили сохранить завод "Азот".
"Особо больших разрушений зданий и сооружений нет, потому что у наших подразделений работа ювелирная. Там взорвали три или четыре цистерны… с соляной кислотой. А так, в принципе, завод, можно сказать, на 99% целый в общей сложности", — подчеркнул Киселёв в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что в пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен. Он добавил, что если в скором времени операция в этом городе будет окончена и украинские военные направятся в сторону Северска, то в операции по освобождению ЛНР будет поставлена точка.
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