В ЛНР рассказали о "ювелирной" работе на заводе "Азот"

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что "ювелирные" действия сил республики во время спецоперации позволили сохранить завод "Азот".

"Особо больших разрушений зданий и сооружений нет, потому что у наших подразделений работа ювелирная. Там взорвали три или четыре цистерны… с соляной кислотой. А так, в принципе, завод, можно сказать, на 99% целый в общей сложности", — подчеркнул Киселёв в эфире телеканала "Россия 24".