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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 09:01
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В Кремле высмеяли фантазии Джонсона о Путине, вспомнив "старину Фрейда"

Песков напомнил представившему Путина в образе женщины Джонсону об исследованиях Фрейда

В Кремле с иронией отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной.

"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" — приводит высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Захарова ответила Джонсону на слова о попытках уладить ситуацию на Украине
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Напомним, что Борис Джонсон в интервью немецкому изданию ZDF назвал политику президента России Владимира Путина "идеальным примером токсичной маскулинности" и выразил мнение, что российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

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Flickr / Andrew Parsons / i-Images

Алексей Берковиц
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