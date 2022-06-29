В Кремле высмеяли фантазии Джонсона о Путине, вспомнив "старину Фрейда"

В Кремле с иронией отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной.

"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" — приводит высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА "Новости".