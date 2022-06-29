В Кремле высмеяли фантазии Джонсона о Путине, вспомнив "старину Фрейда"
Песков напомнил представившему Путина в образе женщины Джонсону об исследованиях Фрейда
В Кремле с иронией отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной.
"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" — приводит высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА "Новости".
Напомним, что Борис Джонсон в интервью немецкому изданию ZDF назвал политику президента России Владимира Путина "идеальным примером токсичной маскулинности" и выразил мнение, что российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.