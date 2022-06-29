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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 08:51
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ВС России уничтожили подразделение французских САУ Caesar на острове Кубанский

На украинском острове Кубанский было уничтожено подразделение самоходных артиллерийских установок Caesar ("Цезарь") ВСУ, произведённых во Франции. Об этом прессе рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражено подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь" французского производства на острове Кубанский", пояснил он.

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Ранее французский политик Жоффри Болле заявил о "разорении" вооружённых сил страны. Так он прокомментировал новость о том, что украинские военнослужащие лишились самоходных артиллерийских гаубиц "Цезарь", которые Париж передал Киеву.

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Wikipedia / Marie-Lan Nguyen

Анатолий Симоненко
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