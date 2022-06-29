На украинском острове Кубанский было уничтожено подразделение самоходных артиллерийских установок Caesar ("Цезарь") ВСУ, произведённых во Франции. Об этом прессе рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Макрону передали "спасибо" из России за захваченные у ВСУ французские трофеи

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Ранее французский политик Жоффри Болле заявил о "разорении" вооружённых сил страны. Так он прокомментировал новость о том, что украинские военнослужащие лишились самоходных артиллерийских гаубиц "Цезарь", которые Париж передал Киеву.