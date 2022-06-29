ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 08:34

ВС РФ сбили украинские МиГ-29, два Су-25 и вертолёт Ми-8

За сутки Вооружённые силы России сбили МиГ-29, два Су-25 и Ми-8 Воздушных сил Украины. Подробности приводит Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Также российская ПВО сбила два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Херсонской областях и вертолёт Ми-8 в Николаевской области.

Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.

Российские средства ПВО сбили три самолёта Су-25 и один вертолёт в Николаевской области
Российские средства ПВО сбили три самолёта Су-25 и один вертолёт в Николаевской области

А ранее Министерство обороны РФ показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации ВКС. В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили различную технику и опорные пункты подразделений ВСУ.

BannerImage

Getty Images / Nicola Marfisi / AGF / Universal Images Group

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar