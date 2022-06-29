ВС РФ сбили украинские МиГ-29, два Су-25 и вертолёт Ми-8
За сутки Вооружённые силы России сбили МиГ-29, два Су-25 и Ми-8 Воздушных сил Украины. Подробности приводит Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Также российская ПВО сбила два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Херсонской областях и вертолёт Ми-8 в Николаевской области.
Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.
А ранее Министерство обороны РФ показало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации ВКС. В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили различную технику и опорные пункты подразделений ВСУ.
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