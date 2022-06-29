ВС РФ сбили украинские МиГ-29, два Су-25 и вертолёт Ми-8

За сутки Вооружённые силы России сбили МиГ-29, два Су-25 и Ми-8 Воздушных сил Украины. Подробности приводит Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Также российская ПВО сбила два украинских самолёта Су-25 в Харьковской и Херсонской областях и вертолёт Ми-8 в Николаевской области.

Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.