В Херсонской области задержаны члены теробороны, готовившие теракты по указу СБУ
В Херсонской области задержали членов теробороны, которые готовили теракты по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе обыска предположительного места их дислокации обнаружен схрон с РПГ-22 и патронами. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.
"Задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины. В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами", — сказано в сообщении.
Ранее руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Financial Times пригрозил, что на территории России будут происходить теракты и диверсии, и упомянул в этой связи взрывы автомобилей чиновников военно-гражданской администрации Херсонской области. В отношении него Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Следователи проверят информацию по подготовке терактов на российской территории.
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