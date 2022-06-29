ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 07:44

В Херсонской области задержаны члены теробороны, готовившие теракты по указу СБУ

В Херсонской области задержали членов теробороны, которые готовили теракты по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе обыска предположительного места их дислокации обнаружен схрон с РПГ-22 и патронами. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

"Задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины. В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами", — сказано в сообщении.

СКР займётся украинским разведчиком, угрожавшим России терактами
СКР займётся украинским разведчиком, угрожавшим России терактами

Ранее руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Financial Times пригрозил, что на территории России будут происходить теракты и диверсии, и упомянул в этой связи взрывы автомобилей чиновников военно-гражданской администрации Херсонской области. В отношении него Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Следователи проверят информацию по подготовке терактов на российской территории.

BannerImage

Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar