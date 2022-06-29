В Херсонской области задержаны члены теробороны, готовившие теракты по указу СБУ

В Херсонской области задержали членов теробороны, которые готовили теракты по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе обыска предположительного места их дислокации обнаружен схрон с РПГ-22 и патронами. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

"Задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины. В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами", — сказано в сообщении.