ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 06:08
9248

Посол ЛНР Мирошник: В пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен

Точного числа сдавшихся в плен украинских военных в пригороде Лисичанска пока нет. Однако, по словам посла Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, уже примерно одна треть этих бойцов сложили оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска. По последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле", — сказал он.

Мирошник добавил, что если в скором времени операция в Лисичанске будет окончена и украинские военные перейдут в сторону Северска, то на этом "будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР".

Посол рассказал о продвижении союзных войск России и ЛНР в Лисичанске
Посол рассказал о продвижении союзных войск России и ЛНР в Лисичанске

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска группами покидают Лисичанск. Бойцы ВСУ предпринимали попытку прорваться и через населённый пункт Белогоровка. По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, резервные группы военных ВСУ из таких населённых пунктов, как Новодружеск, Приволье, Шипилово, а также со стороны Краматорска и Славянска стягиваются в Северск.

BannerImage

VK / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar