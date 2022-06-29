Посол ЛНР Мирошник: В пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен

Точного числа сдавшихся в плен украинских военных в пригороде Лисичанска пока нет. Однако, по словам посла Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, уже примерно одна треть этих бойцов сложили оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска. По последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле", — сказал он.

Мирошник добавил, что если в скором времени операция в Лисичанске будет окончена и украинские военные перейдут в сторону Северска, то на этом "будет поставлена точка в операции по освобождению ЛНР".