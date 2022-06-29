В МИД заявили, что Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса
Дипломат Полищук: РФ заинтересована, чтобы Донбасс был освобождён как можно скорее
Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
"Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее", — отметил дипломат в интервью РИА "Новости".
На это, по словам Полищука, "нацелена специальная военная операция, которая идёт по плану". Дипломат отдельно подчеркнул, что все цели "Операции Z" обязательно будут достигнуты.
Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к лидерам "Большой семёрки" заявил, что хочет завершить военный конфликт с Россией до зимы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его высказывание, указал, что Киев может прекратить военные действия до конца суток — нужен лишь приказ военным сложить оружие и выполнить условия Москвы.
ТАСС / Егор Алеев