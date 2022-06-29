В МИД заявили, что Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса

Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

"Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее", — отметил дипломат в интервью РИА "Новости".

На это, по словам Полищука, "нацелена специальная военная операция, которая идёт по плану". Дипломат отдельно подчеркнул, что все цели "Операции Z" обязательно будут достигнуты.