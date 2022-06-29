СБУ отправляла женщину с ребёнком в прифронтовую зону для сбора разведданных

Сотрудники СБУ за вознаграждение отправляли женщину с маленьким ребёнком в прифронтовую зону, чтобы выяснить расположение российских войск. Об этом сообщила сама женщина, живущая в посёлке на границе Херсонской и Николаевской областей.

Женщина рассказала, как помогала сотруднику СБУ. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Сотрудник СБУ по имени Иван сказал, чтобы я шла с ребёнком в Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику — в какой посадке. Я ему объяснила: он мне показал карту, я ему показала посадки. И он мне за это дал полторы тысячи [гривен] (около трёх тысяч рублей. — Прим. Лайфа)", — рассказала женщина РИА "Новости" после того, как военные ВС РФ задержали её рядом с одной из передовых позиций.

Она также призналась, что не раз помогала сотруднику Службы безопасности Украины. У них была кодовая фраза. Женщина звонила Ивану, и когда тот ей говорил: "Сестра умирает, надо срочно ехать в Николаев", — она брала ребёнка, которому не исполнилось ещё двух лет, и шла в разведку. По словам украинки, таким образом она просто хотела заработать денег.

В беседе с агентством женщина рассказала, что однажды они с мужем не успели получить гуманитарную помощь. Российские военные, узнав об этом, отдали им два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками. Однако даже этот поступок не заставил жительницу перестать сотрудничать с СБУ.