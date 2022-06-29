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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 23:09
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Наёмники из Грузии, Великобритании и Армении воевали на "Азоте" за ВСУ

Боец чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Малой заявил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке находились наёмники из Грузии, Великобритании и Армении.

"Был "Грузинский батальон", "Английский батальон", из Армении", — сообщил Малой, слова которого приводит РИА "Новости".

Бойцы ВСУ планировали подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке
Бойцы ВСУ планировали подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке

Все три батальона, по словам бойца, воевали на стороне Киева на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке.

Как ранее писал Лайф, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка. Информацию впоследствии подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство заявило о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР.

"Отважные" взяли в плен 12 иностранных наёмников под Лисичанском
"Отважные" взяли в плен 12 иностранных наёмников под Лисичанском
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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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