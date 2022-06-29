Наёмники из Грузии, Великобритании и Армении воевали на "Азоте" за ВСУ

Боец чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Малой заявил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке находились наёмники из Грузии, Великобритании и Армении.

"Был "Грузинский батальон", "Английский батальон", из Армении", — сообщил Малой, слова которого приводит РИА "Новости".

Все три батальона, по словам бойца, воевали на стороне Киева на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке.