Наёмники из Грузии, Великобритании и Армении воевали на "Азоте" за ВСУ
Боец чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Малой заявил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке находились наёмники из Грузии, Великобритании и Армении.
"Был "Грузинский батальон", "Английский батальон", из Армении", — сообщил Малой, слова которого приводит РИА "Новости".
Все три батальона, по словам бойца, воевали на стороне Киева на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке.
Как ранее писал Лайф, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка. Информацию впоследствии подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство заявило о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР.
ТАСС / Александр Река