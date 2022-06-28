"Отважные" взяли в плен 12 иностранных наёмников под Лисичанском

Спецназовцы из "Отважных" в ходе боёв под Лисичанском взяли в плен 12 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщает "Русская весна" со ссылкой на информированные источники.

По её данным, иностранные бойцы являются гражданами разных "достаточно интересных" государств. Согласно Женевской конвенции, они не имеют права на получение статуса комбатанта или военнопленного. Поэтому, скорее всего, суд ДНР назначит им смертный приговор, как ранее двум британским и одному марокканскому наёмнику, уверены авторы материала.