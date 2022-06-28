"Отважные" взяли в плен 12 иностранных наёмников под Лисичанском
СМИ: Бойцы из "Отважных" взяли в плен 12 иностранных наёмников под Лисичанском
Спецназовцы из "Отважных" в ходе боёв под Лисичанском взяли в плен 12 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщает "Русская весна" со ссылкой на информированные источники.
По её данным, иностранные бойцы являются гражданами разных "достаточно интересных" государств. Согласно Женевской конвенции, они не имеют права на получение статуса комбатанта или военнопленного. Поэтому, скорее всего, суд ДНР назначит им смертный приговор, как ранее двум британским и одному марокканскому наёмнику, уверены авторы материала.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
ТАСС / Александр Река