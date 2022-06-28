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Опубликовано 28 июня 2022, 17:13

Бастрыкин: Украина планировала напасть на Россию ещё 8 марта

Председатель СК России Александр Бастрыкин раскрыл очередные несостоявшиеся планы Украины. Согласно его данным, ВСУ планировали в марте начать спецоперацию с выходом на российскую границу.

"У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — сказал он на пленарном заседании Международного молодёжного юридического форума в Санкт-Петербурге.

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Ранее о том, что Украина 8 марта планировала реализовать план Б в Донбассе и захватить эти территории силой, заявлял глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения с Донбассом. Лавров подчеркнул, что это было бы грубейшим нарушением Минских договорённостей и резолюции Совбеза ООН. Тем не менее глава МИД уверен, что "весь Запад проглотил бы все эти нарушения".

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Getty Images / Brendan Hoffman

Николь Вербер
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