Бастрыкин: Украина планировала напасть на Россию ещё 8 марта

"У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — сказал он на пленарном заседании Международного молодёжного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Ранее о том, что Украина 8 марта планировала реализовать план Б в Донбассе и захватить эти территории силой, заявлял глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения с Донбассом. Лавров подчеркнул, что это было бы грубейшим нарушением Минских договорённостей и резолюции Совбеза ООН. Тем не менее глава МИД уверен, что "весь Запад проглотил бы все эти нарушения".