В порту Бердянска произошёл взрыв
В порту Бердянска произошёл взрыв во время работ по разминированию
Взрыв и задымление в районе порта в Бердянске Запорожской области произошли вследствие проведения работ по разминированию территории гавани. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Задымление на территории порта в Бердянске. Видео © Telegram / Бердянск сейчас
"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме", — написал он в "Телеграме".
Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что вывозить боеприпас с территории порта было опасно для горожан, поэтому его пришлось взорвать на месте. Он заверил, что жителям приморской жемчужины не о чем волноваться.
Ранее в Бердянске был задержан бывший участник территориальной обороны Украины, который в ходе допроса предоставил данные о схроне с оружием.
Telegram / Владимир Рогов