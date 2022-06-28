В порту Бердянска произошёл взрыв

Взрыв и задымление в районе порта в Бердянске Запорожской области произошли вследствие проведения работ по разминированию территории гавани. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме", — написал он в "Телеграме".

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что вывозить боеприпас с территории порта было опасно для горожан, поэтому его пришлось взорвать на месте. Он заверил, что жителям приморской жемчужины не о чем волноваться.