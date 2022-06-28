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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 16:58
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В порту Бердянска произошёл взрыв

В порту Бердянска произошёл взрыв во время работ по разминированию

Взрыв и задымление в районе порта в Бердянске Запорожской области произошли вследствие проведения работ по разминированию территории гавани. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Задымление на территории порта в Бердянске. Видео © Telegram / Бердянск сейчас

"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме", — написал он в "Телеграме".

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что вывозить боеприпас с территории порта было опасно для горожан, поэтому его пришлось взорвать на месте. Он заверил, что жителям приморской жемчужины не о чем волноваться.

В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку
В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку

Ранее в Бердянске был задержан бывший участник территориальной обороны Украины, который в ходе допроса предоставил данные о схроне с оружием.

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Telegram / Владимир Рогов

Анатолий Симоненко
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