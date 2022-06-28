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Опубликовано 28 июня 2022, 18:28
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В ФРГ назвали пять причин, почему Россия побеждает на Украине

Военный эксперт ван Кревельд: Есть пять причин, почему Россия побеждает на Украине

Для Запада стало неожиданностью, что российская экономика успешно выдерживает санкционное давление со стороны США и Европы. По этой и ряду других причин победа РФ в военной спецоперации на Украине неизбежна. Об этом заявил почётный профессор истории Еврейского университета Иерусалима, автор множества научных книг на военную тематику Мартин ван Кревельд в статье в немецком издании Welt.

Он назвал пять причин, почему Россия побеждает на Украине. Ван Кревельд отметил, что Вооружённые силы России при поддержке бойцов ДНР и ЛНР способны достичь поставленных целей. Об этом свидетельствует как развитие ситуации в зоне боевых действий, так и начинающийся в западных странах энергетический и экономический кризис.

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По мнению израильского военного эксперта, ВСУ выбрали неправильную стратегию ведения боевых действий. Они не развернули партизанскую войну, которая могла бы привести к положительным для Киева результатам, о чём свидетельствуют многочисленные примеры стран Азии и Африки в период после Второй мировой войны и до наших дней. Вместо этого украинцы пытаются воевать против Армии РФ на равных. Но при подавляющем преимуществе ВС РФ вместе с союзными силами ДНР и ЛНР в артиллерии и авиации такая стратегия украинских военнослужащих неизбежно приведёт к их поражению, указал ван Кревельд.

Вторая причина поражения ВСУ в том, что Россия поменяла тактику, начав "перегруппировки и планомерное ослабление украинских городов". Третья — Киеву не хватает оружия. Ван Кревельд добавил к причинам неминуемого успеха РФ и экономическую устойчивость России в отличие от украинской стороны, а также ослабленный Запад.

Ранее Лайф писал, что американский обозреватель Энтони Токарз заявил о том, что в Польше опасаются успехов РФ в Донбассе и возможности перехода всей территории Украины под контроль Москвы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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