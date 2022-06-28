Опубликован образец бюллетеня для референдума о независимости Шотландии
В Сети появился образец бюллетеня для голосования на возможном референдуме о независимости Шотландии. Причём содержит документ лишь один-единственный вопрос.
Бюллетень для голосования на референдуме в Шотландии. Фото © Twitter / rosscolquhoun
"Должна ли Шотландия быть независимой страной?" — говорится в бюллетене. Избиратели могут сделать выбор в пользу одного из предлагаемых вариантов ответа: "да" и "нет".
Ранее сегодня первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. По её оценке, "время пришло".
Getty Images / Jeff J Mitchell