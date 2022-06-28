В Шотландии назначили дату референдума о независимости
Первый министр Шотландии Стерджен назвала дату референдума о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стренджер заявила, что "пришло время" независимости и назначила дату референдума. Об этом она сообщила в ходе выступления перед Парламентом.
"Пришло время для независимости. Формулировка вопроса должна быть такой же, как и в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной", — указала премьер и добавила, что голосование пройдёт 19 октября 2023 года.
О намерении Шотландии провести новый референдум о независимости Лайф сообщал ранее. По словам Николы Стренджер, по всей Шотландии люди страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, ограниченности государственных финансов, решений Вестминстерского правительства, за которое население не голосовало. Этому предшествовала победа партии Стренджер на выборах в Парламент в 2021 году. Тогда она подтвердила намерение провести новый референдум о независимости и заявила, что попытки Великобритании помешать этому станут атакой на Шотландию.
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