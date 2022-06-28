В Шотландии назначили дату референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стренджер заявила, что "пришло время" независимости и назначила дату референдума. Об этом она сообщила в ходе выступления перед Парламентом.

"Пришло время для независимости. Формулировка вопроса должна быть такой же, как и в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной", — указала премьер и добавила, что голосование пройдёт 19 октября 2023 года.