Соединённое Королевство трещит по швам, пока глава МИД Британии Лиз Трасс ездит по прибалтийским странам и лоббирует поставки вооружений на Украину. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на планы Шотландии провести референдум.

В телеграм-канале Захарова напомнила о том, что Великобритания признала независимость Косова без референдума и без "специального закона". Что касается Шотландии, то по закону разрешение на проведение такого голосования должен дать официальный Лондон.

"Кстати, Лиз, а почему подданные Её Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от королевства? Оказывается, пока британская министр иностранных дел катается по прибалтийским странам на танке в поисках Чёрного моря и лоббирует поставки вооружений на Украину, её страна трещит по швам", — указала Захарова.