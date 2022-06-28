Захарова заявила, что Британия "трещит по швам" из-за планов Шотландии отделиться
Соединённое Королевство трещит по швам, пока глава МИД Британии Лиз Трасс ездит по прибалтийским странам и лоббирует поставки вооружений на Украину. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на планы Шотландии провести референдум.
В телеграм-канале Захарова напомнила о том, что Великобритания признала независимость Косова без референдума и без "специального закона". Что касается Шотландии, то по закону разрешение на проведение такого голосования должен дать официальный Лондон.
"Кстати, Лиз, а почему подданные Её Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от королевства? Оказывается, пока британская министр иностранных дел катается по прибалтийским странам на танке в поисках Чёрного моря и лоббирует поставки вооружений на Украину, её страна трещит по швам", — указала Захарова.
О намерении Шотландии провести новый референдум о независимости Лайф сообщал ранее. По словам Николы Стерджен, по всей Шотландии люди страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, ограниченности государственных финансов, решений Вестминстерского правительства, за которое население не голосовало. Этому предшествовала победа партии Стерджен на выборах в парламент в 2021 году.
Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images