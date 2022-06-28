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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 18:44
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Американский наёмник позвонил маме и рассказал, как с ним обращаются в российском плену

CBS: Попавший в плен под Харьковом американский наёмник поговорил с матерью

Американский наёмник Александр Дрюке. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"

Американский наёмник Александр Дрюке. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"

Американский наёмник Александр Дрюке, взятый российскими военными в плен на Украине, связался со своими родными. Детали его разговора с близкими приводит телеканал CBS. По его данным, в последний раз боец говорил с матерью 8 июня.

"Это было в основном то же сообщение, что и в коротком видео, где он обратился к своей матери, сказав, что с ним всё в порядке, он получает еду и воду, у него есть кров и постель", — рассказала тётя военнопленного Дианна Шоу.

По её мнению, звонок наёмника говорит о том, что "Россия знает, как весь мир наблюдает за ситуацией", в частности, за тем, как ВС РФ обращаются с пленёнными на Украине.

Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ
Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ

Как уже писал Лайф, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже появилось видео с бойцами, где они говорят, что "хотят мира и домой". Песков же объяснил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.

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Николь Вербер
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