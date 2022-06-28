Американский наёмник позвонил маме и рассказал, как с ним обращаются в российском плену

Американский наёмник Александр Дрюке, взятый российскими военными в плен на Украине, связался со своими родными. Детали его разговора с близкими приводит телеканал CBS. По его данным, в последний раз боец говорил с матерью 8 июня.

"Это было в основном то же сообщение, что и в коротком видео, где он обратился к своей матери, сказав, что с ним всё в порядке, он получает еду и воду, у него есть кров и постель", — рассказала тётя военнопленного Дианна Шоу.