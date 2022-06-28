Американский наёмник позвонил маме и рассказал, как с ним обращаются в российском плену
CBS: Попавший в плен под Харьковом американский наёмник поговорил с матерью
Американский наёмник Александр Дрюке. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"
Американский наёмник Александр Дрюке, взятый российскими военными в плен на Украине, связался со своими родными. Детали его разговора с близкими приводит телеканал CBS. По его данным, в последний раз боец говорил с матерью 8 июня.
"Это было в основном то же сообщение, что и в коротком видео, где он обратился к своей матери, сказав, что с ним всё в порядке, он получает еду и воду, у него есть кров и постель", — рассказала тётя военнопленного Дианна Шоу.
По её мнению, звонок наёмника говорит о том, что "Россия знает, как весь мир наблюдает за ситуацией", в частности, за тем, как ВС РФ обращаются с пленёнными на Украине.
Как уже писал Лайф, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже появилось видео с бойцами, где они говорят, что "хотят мира и домой". Песков же объяснил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.