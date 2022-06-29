Лисичанский гарнизон ВСУ полностью отрезали от поставок оружия
Силы ЛНР блокировали поставки для ВСУ по трассе Артёмовск ‒ Лисичанск
Военные ВС России и ЛНР перекрыли трассу, соединяющую город Артёмовск в Донецкой области с Лисичанском. Поставки Вооружённых сил Украины по этой дороге прекращены. Об этом сообщил помощник главы Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"Трасса, которая идёт из Артёмовска (после переименования Украиной с 2016 года город Бахмут. — Прим. Лайфа) в Лисичанск, перекрыта: там укрепляются наши позиции. По этой дороге прервано полностью сообщение и поставки обеспечения ВС Украины в лисичанский гарнизон", — сказал он ТАСС.
Ранее посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что в пригороде Лисичанска треть бойцов ВСУ сдались в плен. Он добавил, что если в скором времени операция в этом городе будет окончена и украинские военные направятся в сторону Северска, то в операции по освобождению ЛНР будет поставлена точка.
Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket via Getty Images