Лисичанский гарнизон ВСУ полностью отрезали от поставок оружия

Военные ВС России и ЛНР перекрыли трассу, соединяющую город Артёмовск в Донецкой области с Лисичанском. Поставки Вооружённых сил Украины по этой дороге прекращены. Об этом сообщил помощник главы Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Трасса, которая идёт из Артёмовска (после переименования Украиной с 2016 года город Бахмут. — Прим. Лайфа) в Лисичанск, перекрыта: там укрепляются наши позиции. По этой дороге прервано полностью сообщение и поставки обеспечения ВС Украины в лисичанский гарнизон", — сказал он ТАСС.