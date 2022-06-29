Европарламент упрекнул поляков в недостаточной помощи беженцам с Украины

Жители Польши "недостаточно" помогают беженцам из Незалежной, заявил в своём обращении к Европейской комиссии евродепутат Анджей Халицкий. С документом ознакомился RT.

По его словам, некоторым беженцам хоть и по силам найти работу, но оплата их труда зачастую даже не покрывает стоимости жилья, не считая остальных расходов. Объёмы финансовой помощи, которая требуется украинцам, намного превосходят возможности Польши, подчеркнул Халицкий. Он призывает Евросоюз самостоятельно выплачивать беженцам в республике пособия.

"Планирует ли Еврокомиссия запустить программы по оказанию как краткосрочной, так и долгосрочной поддержки украинских беженцев?" — задал вопрос евродепутат.