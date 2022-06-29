Украинские военные терпят разгром под Лисичанском
В Минобороны РФ рассказали о разгроме украинских подразделений в районе Лисичанского НПЗ
Десятая горно-штурмовая бригада ВСУ понесла большие потери в ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения остались только 30 военнослужащих", — проинформировал он.
Кроме того, российская сторона располагает данными о критической ситуации с продовольствием в подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, действующих на Лисичанском направлении.
"Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", — отметил Конашенков.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в результате удара российской артиллерии под Харьковом были уничтожены до ста членов нацистского формирования "Кракен" и около десяти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции.
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские войска с начала спецоперации потеряли более 50 тысяч человек. Также, по его подсчётам, ранены около 150 тысяч солдат ВСУ.