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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 08:40
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Украинские военные терпят разгром под Лисичанском

В Минобороны РФ рассказали о разгроме украинских подразделений в районе Лисичанского НПЗ

Десятая горно-штурмовая бригада ВСУ понесла большие потери в ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения остались только 30 военнослужащих", проинформировал он.

Кроме того, российская сторона располагает данными о критической ситуации с продовольствием в подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, действующих на Лисичанском направлении.

"Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", отметил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в результате удара российской артиллерии под Харьковом были уничтожены до ста членов нацистского формирования "Кракен" и около десяти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции.

Как Украина проспала наступление на Харьков
Как Украина проспала наступление на Харьков

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские войска с начала спецоперации потеряли более 50 тысяч человек. Также, по его подсчётам, ранены около 150 тысяч солдат ВСУ.

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