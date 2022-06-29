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Комитет Госдумы поддержал закон о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков

Опубликовано 29 июня 2022, 11:39
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Фото © Unsplash

Фото © Unsplash

Деятельность СМИ, которое опубликовало фейк или призыв к участию в несанкционированных акциях, могут приостановить на три месяца, в случае ещё одного нарушения — на шесть. Если инциденты будут вновь повторяться, регистрацию издания и вовсе могут признать недействительной. Такие поправки были предложены ко второму чтению законопроекта о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Предложения поддержал Комитет Госдумы по информполитике.

"При первом нарушении генпрокурор или его заместитель вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трёх месяцев. В случае повторного нарушения аналогичное предписание выносится на срок не более шести месяцев. В случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной", — рассказал первый замглавы Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он уточнил, что если в установленный срок СМИ устранит нарушение, то по решению Роскомнадзора оно сможет восстановить работу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
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