Комитет Госдумы поддержал закон о приостановке работы СМИ из-за публикации фейков 14843 14843 Фото © Unsplash

Деятельность СМИ, которое опубликовало фейк или призыв к участию в несанкционированных акциях, могут приостановить на три месяца, в случае ещё одного нарушения — на шесть. Если инциденты будут вновь повторяться, регистрацию издания и вовсе могут признать недействительной. Такие поправки были предложены ко второму чтению законопроекта о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Предложения поддержал Комитет Госдумы по информполитике.

"При первом нарушении генпрокурор или его заместитель вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трёх месяцев. В случае повторного нарушения аналогичное предписание выносится на срок не более шести месяцев. В случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной", — рассказал первый замглавы Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он уточнил, что если в установленный срок СМИ устранит нарушение, то по решению Роскомнадзора оно сможет восстановить работу.

Ранее политолог Армен Гаспарян объяснил русофобией запрет Молдавии на показ в стране новостей РФ. По его словам, республика шла к этому методично долгие годы, перебанив всех, кого только можно, в том числе журналистов, экспертов и политологов.

Авторы Александра Васильева