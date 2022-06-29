Почему вопрос о гарантиях безопасности Украине развеселил Шольца

Смешок канцлера Германии Олафа Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине — это нормальная реакция человека, понимающего, что Незалежная является доживающим свой век государством. Об этом Лайфу рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Это нормальный ответ на вопрос о гарантиях безопасности Украине. За несколько минут до конца существования проекта "Украина" говорить о гарантиях безопасности этому проекту — всё равно что говорить о гарантиях безопасности нацистского рейха в апреле 1945-го", — сказал он.

При этом Коровин отметил, что канцлеру ФРГ может быть смешно, что кто-либо вообще поднимает вопрос о гарантиях безопасности. Эксперт полагает, что однополярному миру пришёл конец, а Украина и вовсе была инструментом. Однако такая реакция Шольца могла означать и его мысли касательно будущего Европы, предположил собеседник Лайфа.

"Это может быть и нервный смех человека, который обнаружил серьёзный вопрос, есть ли Европа. Вот тогда это уже некий истеричный хохоток в предвкушении конца Европы", — заключил директор Центра геополитических экспертиз.