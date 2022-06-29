Почему вопрос о гарантиях безопасности Украине развеселил Шольца
Эксперт Коровин объяснил истерику Шольца из-за гарантий безопасности Украине
Смешок канцлера Германии Олафа Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине — это нормальная реакция человека, понимающего, что Незалежная является доживающим свой век государством. Об этом Лайфу рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
"Это нормальный ответ на вопрос о гарантиях безопасности Украине. За несколько минут до конца существования проекта "Украина" говорить о гарантиях безопасности этому проекту — всё равно что говорить о гарантиях безопасности нацистского рейха в апреле 1945-го", — сказал он.
При этом Коровин отметил, что канцлеру ФРГ может быть смешно, что кто-либо вообще поднимает вопрос о гарантиях безопасности. Эксперт полагает, что однополярному миру пришёл конец, а Украина и вовсе была инструментом. Однако такая реакция Шольца могла означать и его мысли касательно будущего Европы, предположил собеседник Лайфа.
"Это может быть и нервный смех человека, который обнаружил серьёзный вопрос, есть ли Европа. Вот тогда это уже некий истеричный хохоток в предвкушении конца Европы", — заключил директор Центра геополитических экспертиз.
Напомним, что сегодня канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Это произошло на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G7 в Эльмау. Присутствующие на пресс-конференции журналисты тоже невольно рассмеялись.
Скрин кадра из видео Welt